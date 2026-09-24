УСКОРО РЕШЕЊА О УПИСУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА „СВОЈ НА СВОМЕ“
ГРАЂАНИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА “СВОЈ НА СВОМЕ” ОВИХ ДАНА МОГУ ДА ОЧЕКУЈУ ДА ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ О ПРИСПЕЋУ РЕШЕЊА ПУТЕМ МЕЈЛА ИЛИ БРОЈА ТЕЛЕФОНА КОЈИ СУ ОСТАВИЛИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА. НА ИСТИ НАЧИН ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ И О ПЛАЋАЊУ НЕОПХОДНЕ НАКНАДЕ КОЈАЈЕ ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ.
ТАКОЂЕ, ЗА СВЕ ОНИ КОЈИ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НИСУ УСПЕЛИ ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ, ТО МОГУ ДА УРАДЕ ДО 26. ОКТОБРА.