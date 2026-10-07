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СПОС-ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА КОШНИЦА ДО КРАЈА ОКТОБРА

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 07, 2026 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

Пчелари су обавезни да до краја октобра у својој надлежној ветеринарској станици која им је обележила пчелињак, пријаве број кошница са којима улазе у зиму, објавио је Савез пчеларских организација Србије (СПОС).
Из СПОС-а су навели да би пчелари приликом пријаве требало да са собом понесу списак свих бројева кошница које улазе у зиму, као и плочице са бројевима расформираних кошница како би их вратили ветеринару, у случају да им је број кошница сада мањи од броја који су током године имали обележен бројевима.

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