СПОС-ОБАВЕЗНА ПРИЈАВА КОШНИЦА ДО КРАЈА ОКТОБРА
Пчелари су обавезни да до краја октобра у својој надлежној ветеринарској станици која им је обележила пчелињак, пријаве број кошница са којима улазе у зиму, објавио је Савез пчеларских организација Србије (СПОС).
Из СПОС-а су навели да би пчелари приликом пријаве требало да са собом понесу списак свих бројева кошница које улазе у зиму, као и плочице са бројевима расформираних кошница како би их вратили ветеринару, у случају да им је број кошница сада мањи од броја који су током године имали обележен бројевима.