100 година Мрчајеваца као вароши
Мрчајевци су јуче обележили Дан месне заједнице и 100 година од када су званично проглашени за варошицу 7. октобра 1926. године. Овај статус додељен је Указом краља Александра Карађорђевића, а на основу тадашњег Закона о местима и изражене жеље самих грађана. Иницијатива за добијање овог статуса покренута је још далеке 1871. године, али је реализована тек пола века касније. Указом из 1926. дотадашње село у Срезу љубићком званично је трансформисано у варошицу, што је означило почетак модерне историје и убрзаног привредног, занатског и трговачког развоја овог места. Поводом стогодишњице проглашења варошице, повеље су уручене потомцима утемељивача, као и институцијма и појединцима који својим радом, деловањем и подршком доприносе животу и развоју Мрчајеваца.