ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПРВОМ ГРУПОМ ПОЉОПРИВРЕДНИКА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ
ДАНАС СУ У ЗАБЛАЋУ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПРВОМ ГРУПОМ ПОЉОПРИВРЕДНИКА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ. ПРАВО СУ ОСТВАРИЛА 192 ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОЂАЧА, А ИЗ БУЏЕТА ЗА ОВЕ НАМЕНЕ ОПРЕДЕЉЕНО ЈЕ 62 МИЛИОНА ДИНАРА. ДРУГА ГРУПА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЋА, ЊИХ 77 ЋЕ СВОЈЕ УГОВОРЕ ПОТПИСАТИ У НОВЕМБРУ МЕСЕЦУ И ЗА ЊИХ ЋЕ БИТИ ОДВОЈЕНО 14 МИЛИОНА ДИНАРА.
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ВЛАДИМИР ГОЈГИЋ ЈЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ ИСТАКАО ДА СУ УВАЖЕНИ ЗАХТЕВИ СВИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА, КАО И ДА ЈЕ НАЈВЕЋЕ ИНЕТРЕСОВАЊЕ БИЛО ЗА НАБАВКУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ.