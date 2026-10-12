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Представљен нови члан Српске напредне странке Александар Божовић, одборник у Скупштини града Чачка

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 12, 2026 Kategorija: Друштво, Политика | komentara : 0

Избори 2026.
На конференцији за медије у просторијама Градског одбора Српске напредне странке у Чачку представљен је нови члан странке Александар Божовић, одборник у Скупштини града Чачка, који је значајан део свог политичког пута провео у Српском покрету Двери. Повереник Градског одбора СНС-а у Чачку Милош Стеванић истакао је да је повратак Божовића у странку одговор на позив председника Србије Александра Вучића на уједињење и окупљање.

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