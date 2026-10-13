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ПРОГРАМ ЗА ОКТОБАР МЕСЕЦ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС НАМЕЊЕН СВИМ УЗРАСТИМА

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 13, 2026 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ПРОГРАМ ЗА ОКТОБАР МЕСЕЦ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС НАМЕЊЕН ЈЕ СВИМ УЗРАСТИМА НАШИХ СУГРАЂАНА.ЗА ЉУБИТЕЉЕ УМЕТНОСТИ СУТРА У 19 Х У ГАЛЕРИЈИ БИБЛИОТЕКЕ БИЋЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ТАТЈАНЕ ТАНАСИЈЕВИЋ,А КОЈИ СУ НАСТАЛИ У ТЕХНИЦИ ЕНКАУСТИКА-СЛИКАЊЕ РАСТОПЉЕНИМ ВОСКОМ.ЗА ОНЕ КОЈИ ВОЛЕ КЊИЖЕВНОСТ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ ЗАВИЧАЈНЕ АУТОРКЕ НАДЕ ВАСОВИЋ НАЗВАНЕ „МОЈА ТУЂА СЕСТРА“,КОЈА ЈЕ 29.ОКТОБРА У 19 Х,А ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ ПРОМОЦИЈУ СЛИКОВНИЦЕ „ПУЖИМИРЕ,СТИСНИ ЗУБЕ.“

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