ПРОГРАМ ЗА ОКТОБАР МЕСЕЦ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС НАМЕЊЕН СВИМ УЗРАСТИМА
ПРОГРАМ ЗА ОКТОБАР МЕСЕЦ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС НАМЕЊЕН ЈЕ СВИМ УЗРАСТИМА НАШИХ СУГРАЂАНА.ЗА ЉУБИТЕЉЕ УМЕТНОСТИ СУТРА У 19 Х У ГАЛЕРИЈИ БИБЛИОТЕКЕ БИЋЕ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ТАТЈАНЕ ТАНАСИЈЕВИЋ,А КОЈИ СУ НАСТАЛИ У ТЕХНИЦИ ЕНКАУСТИКА-СЛИКАЊЕ РАСТОПЉЕНИМ ВОСКОМ.ЗА ОНЕ КОЈИ ВОЛЕ КЊИЖЕВНОСТ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ ЗАВИЧАЈНЕ АУТОРКЕ НАДЕ ВАСОВИЋ НАЗВАНЕ „МОЈА ТУЂА СЕСТРА“,КОЈА ЈЕ 29.ОКТОБРА У 19 Х,А ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ ПРОМОЦИЈУ СЛИКОВНИЦЕ „ПУЖИМИРЕ,СТИСНИ ЗУБЕ.“