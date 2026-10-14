САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ БОГОЉУБ КАРИЋ У КИКИНДИ:ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!БИРОКРАТИЈА НА ПОЛА, 125 ПОСЛАНИКА, 12 МИНИСТАРА
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, носилац листе Покрет снага Србије – БК
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, која је на гласачком листићу за парламентарне изборе 25. октобра под бројем 11, боравио је у посети Кикинди. Испред канцеларије Покрета снага Србије разговарао је са окупљеним грађанима и представио им свих дванаест тачака свог предизборног програма „Богољубова Србија“.
Карић је Кикинђанима говорио о породичном капитализму, у коме грађанин од гласача постаје сувласник дела националног богатства; о новим фабрикама и инвестицијама, прво у крајевима из којих људи одлазе; о пољопривреди којој држава гарантује цену, откуп, субвенцију и кредит; о путевима, води и интернету до сваког села и преради наших сировина у Србији; о бесплатном образовању и здравству које неће зависити од новчаника; о породици, правди и безбедности; о култури и националном идентитету; о туризму, дијаспори и дигиталној држави која служи грађанину, а не обрнуто.
Свако конкретно обећање биће уписано у јавни регистар — шта је обећано, који је рок, ко је надлежан и докле се стигло. Програм се завршава његовом личном гаранцијом:
„За овај програм гарантујем ја, Богољуб Карић.“
Окосница програма су поруке које Карић понавља на сваком сусрету са грађанима — породица, упола мања бирократија, мањи парламент и влада, подршка селу и млади који остају у Србији.
„То је најважније. Ако немамо породицу, немамо државу. То је кључ свега“, рекао је Карић у разговору са грађанима у Кнез Михаиловој улици.
„Ако немамо породицу, немамо државу!“
О државној управи Карић говори јасно:
„Зато смо кренули у политику — да преполовимо бирократију српску. Да обезбедимо места за ту половину и да је преквалификујемо за друге послове.“
Исто је поручио и приликом предаје изборне листе Републичкој изборној комисији:
„Неће бити нико на улици.“
Карић предлаже и мањи парламент и мању владу:
„Да смањимо парламент са 250 посланика на 125. Да буде 12 министара, као што је Исус Христос имао 12 апостола.“
Посебну пажњу Карић посвећује селу и људима који производе храну. Обилазећи произвођаче сира у Вршцу, рекао је да држава мора да им помогне и да им отвори пут до страних тржишта:
„А ми да видимо како да помогнемо свим произвођачима и дивним људима који су на фарми, на селу, који желе да развију свој посао. И да направимо агенцију при Влади Републике Србије која ће да брендира и да организује продају. Ништа није, верујте ми, боље од овог нашег.“
„Сељак је хиљаду година у Србији одржао са својим воловима и ми немамо право да га поништимо и угасимо“, поручио је Карић.
Највише га, како каже, боли одлазак младих из Србије:
„Сваке године оде по један град из Србије у иностранство. И ко иде? Иду деца наша. Не извозимо ми робу — није дете роба. Дете је срце и душа сваког оца, родитеља и нашег народа.“
„Они су ти који треба да остану у Србији,
а не да се селе, да одлазе из Србије!“
Карић је нагласио да му политика није потребна због себе:
„И мени најмање треба ово што ја радим. Ја ово радим искључиво због вас. Нити ми треба плата било каква. Не треба ми ништа.“
Своју поруку Карић је закључио речима које је изговорио на дан предаје изборне листе:
„Кад ми победимо, Србија ће да пева!“
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
- ОКТОБРА ЗАОКРУЖИТЕ БРОЈ 11!
ЖИВЕЛА СРБИЈА! НА МНОГАЈА ЉЕТА!
ВОЛИ ВАС ВАШ БОГОЉУБ!
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
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