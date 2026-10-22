ОВЕ ГОДИНЕ КАСНИЈА ЖЕТВА ОЗИМИХ СТРНИХ ЖИТА
ПОЧЕТАК ОКТОБРА МЕСЕЦА ЈЕ ПЕРИОД КАДА СЕ ПОЧИЊЕ СА СЕТВОМ ОЗИМИН СТРНИХ ЖИТА, АЛИ ЛЕТЊЕ СУШЕ ОВЕ ГОДИНЕ СУ ПРОУЗОРКОВАЛЕ ДА СЕ СЕТВОМ ПОЧНЕ КАСНИЈЕ, ЈЕР НЕМА ДОВОЉНО ВЛАГЕ КАКО БИ СЕ АДЕКВАТНО ОБРДАИЛО ЗЕМЉИШТЕ.
ОПТИМАЛНИ РОК ЈЕ ДО 25. ОКТОБРА, ИСТИЧУ ПОЉОПРИВРЕДНИ САВЕТОВАЦИ И ДОДАЈУ ДА ЈЕ ПРИМЕНА АГРОТЕХНИЧКИХ МЕРА ПОДЈЕДНАКО ВАЖНА КАО И ОДАБИР СОРТИМЕНТА.
НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА, СВАКЕ ГОДИНЕ ПОД ОЗИМИМ СТРНИМ ЖИТИМА БУДЕ ОКО 11 ХЕКТАРА, И ОД ТОГА ОКО ОСАМ БУДЕ РЕЗЕРВИСАНО ЗА СЕТВУ ПШЕНИЦЕ.