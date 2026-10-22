САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ БОГОЉУБ КАРИЋ:МИ СМО ЗЕМЉА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ –СРБИЈА МОРА ДА БУДЕ МОДЕРНА, ДИГИТАЛНА ЗЕМЉА!
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, носилац листе Покрета Снага Србије – БК
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, представио је дванаесту тачку програма „Богољубова Србија“, посвећену дигиталној Србији и модерној држави. Програм предвиђа једноставније државне услуге, мање папирологије, заштиту личних података и доступну помоћ грађанима у градовима и селима.
„Ми смо Теслина деца! Имамо паметне људе, имамо знање. Хоћу да то знање употребимо да модернизујемо Србију, да њене институције раде брже и да сваком човеку олакшамо живот. Да посао са државом завршите једноставно, да добијете одговор на време и да вам остане више времена за породицу, рад и све што вам је важно“, поручио је носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић.
Говорећи о свом искуству у увођењу нових технологија, носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић истакао је да оне морају да донесу конкретну корист грађанима.
„Када сам покретао мобилну телефонију и интернет, говорили су да је то научна фантастика. Доказао сам да може! Остаће записано да сам тим пословима уводио Србију у двадесет први век. Данас хоћу да идемо даље – да модернизујемо државу и да њене институције раде брже за сваког човека.“
Говорили су да је то научна фантастика –
Доказао сам да може!
Један од главних предлога јесте обједињавање државних услуга на једном порталу, уз јединствено дигитално сандуче. Грађанин би на једном месту имао преглед својих докумената, обавеза, предмета и рокова, као и јасно упутство за поступак који треба да заврши.
„Родило вам се дете, уписујете га у школу, отварате фирму или идете у пензију. Хоћу да одмах знате шта вам је потребно, колико поступак траје и ко је одговоран да га заврши. Да посао који може да се заврши електронски обавите из своје куће, са посла, из села или иностранства. Ваше време вреди. Треба вам за породицу, за рад и за живот.“
Један портал и јединствено дигитално сандуче –
посао са државом из куће, са посла, из села или иностранства
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић посебно је истакао да институције морају безбедно да размењују податке које већ поседују, како грађани не би поново прибављали и носили исте потврде.
„Не прихватам да човек буде курир између две државне установе. Да узима један папир на једном шалтеру и носи га на други. Човек је стигао на Месец 1969. године. Зар две наше институције у двадесет првом веку не могу да размене податак који већ имају? Хоћу да то функционише и да грађанин свој посао заврши једноставно.“
Програм предвиђа да помоћ уживо остане доступна свима којима је потребна. Грађани који не користе интернет или нису сигурни како да заврше електронски поступак могли би да добију подршку у поштама, библиотекама и месним канцеларијама. За удаљена села предложени су мобилни тимови.
„Не можемо човеку да кажемо: све је на интернету, снађи се! Ако му треба помоћ, мора да има коме да се обрати. Наши старији, људи у селима и свако ко жели да разговара са службеником морају да добију услугу и поштовање. Хоћу да држава буде доступна сваком човеку.“
Помоћ уживо у поштама, библиотекама и месним канцеларијама –
мобилни тимови за удаљена села
Посебна мера је сервис „Мој град“, преко којег би грађани могли да пријаве комунални проблем и прате његово решавање. Свака пријава добила би број, уз податке о надлежној служби, року и ономе што је урађено.
„Пријавите рупу на путу или покварену уличну расвету и добијете одговор ко ће то да поправи и до када. Хоћу да видите шта се дешава са вашом пријавом. Да се зна ко је преузео посао и да ли га је завршио. Тако грађанин може да провери како ради његова општина.“
Програм обухвата и заштиту личних података и помоћ у случају интернет превара. Предложени су прикупљање само неопходних података, евидентирање приступа тим подацима и јединствено место за пријаву дигиталних превара, уз разумљива упутства за грађане.
„Када грађанин повери податке држави, држава мора да их чува. Мора да се зна ко им приступа и зашто. А човек који на интернету наиђе на превару мора да зна где да је пријави и како да се заштити.“
У првих 100 дана – 20 најчешћих животних ситуација
решаваће се једноставније и брже
У првих сто дана програм предвиђа издвајање двадесет најчешћих животних ситуација за поједностављивање поступака, међу којима су рођење детета, упис у школу, покретање фирме, послови са некретнинама и одлазак у пензију. Предвиђени су и први градови у систему „Мој град“ и канал за пријаву дигиталних превара. Током прве године планирани су јединствен портал и дигитално сандуче, најчешће потврде и плаћања без доласка у установу и мрежа места за непосредну помоћ грађанима.
„Хоћу модерну Србију у којој држава ради брзо, а грађанин зна на чему је. Да породица има више времена за своју децу, да предузетник може да ради, а старији човек да добије помоћ када му затреба.
Технологија мора да служи човеку, никада човек технологији. Народ не постоји због државе. Држава постоји због народа!“, закључио је носилац листе Покрета Снага Србије – БК Богољуб Карић.
ТЕХНОЛОГИЈА МОРА ДА СЛУЖИ ЧОВЕКУ!
ЖИВЕЛА СРБИЈА! НА МНОГАЈА ЉЕТА!
ВОЛИ ВАС ВАШ БОГОЉУБ!
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрета Снага Србије – БК
О аутору
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну.
Аудио и видео текст https://we.tl/t-iXZ8jsUzgcT2Yu4y