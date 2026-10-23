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СТАРА ЗГРАДА ОШ „МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“ У БРЕСНИЦИ БИЋЕ РЕКОНСТРУИСАНА И У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ТАЈ ОБЈЕКАТ ЋЕ БИТИ ВРТИЋ

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 23, 2026 Kategorija: Друштво, Политика | komentara : 0

Избори 2026.
СТАРА ЗГРАДА ОШ „МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“ У БРЕСНИЦИ БИЋЕ РЕКОНСТРУИСАНА И У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ТАЈ ОБЈЕКАТ ЋЕ БИТИ ВРТИЋ. ПРИМАЋЕ ДЕЦУ ОД ЈАСЛИЦА ДО ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА, А КАПИЦЕТЕТ ЋЕ БИТИ ДО 100 МАЛИШАНА. ОВА ВРТИЋКА ЈЕДИНИЦА ЋЕ БИТИ ПОД УРАВОМ ПУ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“. ИНИЦИЈАТИВА ЈЕ ПОТЕКЛА ОД МЕШТАНКЕ МАРИНЕ ЛЕЧИЋ, А ДОНАЦИЈУ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ЧАЧАНСКИ ПРИВРЕДНИК МИЛЕНКО КОСТИЋ, ВЛАСНИК КОМПАНИЈЕ АУТО ЧАЧАК.

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