Расписан Конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме објавила је Конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2026. годину. Опредељена средства износе 190 милиона динара и намењена су развоју ловства и унапређењу стања популација дивљачи и њихових станишта, побољшању услова за газдовање ловиштима и подршци корисницима ловишта и ловачким организацијама.