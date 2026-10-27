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Расписан Конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 27, 2026 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме објавила је Конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2026. годину. Опредељена средства износе 190 милиона динара и намењена су развоју ловства и унапређењу стања популација дивљачи и њихових станишта, побољшању услова за газдовање ловиштима и подршци корисницима ловишта и ловачким организацијама.

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