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Биће додељени први уговори родитељима-неговатељима

Autor: Datum objavljivanja: novembar 10, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у техничком мандату Милица Ђурђевић Стаменковски рекла је данас за Танјуг да ће у понедељак, 9. новембра да буду додељени први уговори родитељима-неговатељима, и да очекује да ће до краја месеца бити додељени уговори за највећи део захтева који су обрађени, а родитељима је поручила да не очекује финансијске изазове када је у питању примена закона у наредном периоду, и да ће исплате бити редовне.

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