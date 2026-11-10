Биће додељени први уговори родитељима-неговатељима
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у техничком мандату Милица Ђурђевић Стаменковски рекла је данас за Танјуг да ће у понедељак, 9. новембра да буду додељени први уговори родитељима-неговатељима, и да очекује да ће до краја месеца бити додељени уговори за највећи део захтева који су обрађени, а родитељима је поручила да не очекује финансијске изазове када је у питању примена закона у наредном периоду, и да ће исплате бити редовне.