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ВИШЕ ХИЉАДА ЧАЧАНА ДОЧЕКАЛО НОВУ ГОДИНУ УЗ ЛЕПУ БРЕНУ, НА ГРАДСКОМ ТРГУ

Autor: Datum objavljivanja: januar 03, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

3. јануар 2017. године

УПРКОС ВЕОМА ХЛАДНОЈ ЗИМСКОЈ НОЋИ, НАШИ СУГРАЂАНИ СУ 2017. ГОДИНУ ДОЧЕКАЛИ У ВЕСЕЛОЈ ПРАЗНИЧНОЈ АТМОСФЕРИ. МНОГИ СУ НОВОГОДИШЊУ НОЋ ДОЧЕКАЛИ У СВОЈИМ ДОМОВИМА, НЕКИ У ОВДАШЊИМ РЕСТОРАНИМА, А ВИШЕ ХИЉАДА ЧАЧАНА НА ГРАДСКОМ ТРГУ, ГДЕ ИХ ЈЕ ЗАБАВЉАЛА ЛЕПА БРЕНА.

НАКОН ПОНОЋИ ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ПОСЕТИО ЈЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ, А ОБИШАО ЈЕ И ПОРОДИЛИШТЕ КАКО БИ ВЕЋ ТРАДИЦИОНАЛНО, ПРВУ БЕБУ ДАРИВАО ЗЛАТНИКОМ.

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