ВИШЕ ХИЉАДА ЧАЧАНА ДОЧЕКАЛО НОВУ ГОДИНУ УЗ ЛЕПУ БРЕНУ, НА ГРАДСКОМ ТРГУ
3. јануар 2017. године
УПРКОС ВЕОМА ХЛАДНОЈ ЗИМСКОЈ НОЋИ, НАШИ СУГРАЂАНИ СУ 2017. ГОДИНУ ДОЧЕКАЛИ У ВЕСЕЛОЈ ПРАЗНИЧНОЈ АТМОСФЕРИ. МНОГИ СУ НОВОГОДИШЊУ НОЋ ДОЧЕКАЛИ У СВОЈИМ ДОМОВИМА, НЕКИ У ОВДАШЊИМ РЕСТОРАНИМА, А ВИШЕ ХИЉАДА ЧАЧАНА НА ГРАДСКОМ ТРГУ, ГДЕ ИХ ЈЕ ЗАБАВЉАЛА ЛЕПА БРЕНА.
НАКОН ПОНОЋИ ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ПОСЕТИО ЈЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ, А ОБИШАО ЈЕ И ПОРОДИЛИШТЕ КАКО БИ ВЕЋ ТРАДИЦИОНАЛНО, ПРВУ БЕБУ ДАРИВАО ЗЛАТНИКОМ.