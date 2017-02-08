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КОШАРКАШИ БОРЦА ДОЧЕКУЈУ ВРШАЦ

Autor: Datum objavljivanja: februar 08, 2017 Kategorija: Спорт | komentara : 0

8. фебруар 2017. године

У ОКВИРУ 17. КОЛА КОШАРКАШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЕКИПА БОРЦА ДОЧЕКУЈЕ ВРШАЦ.

УТАКМИЦА СЕ ИГРА У ПЕТАК И ПОЧИЊЕ У 18 ЧАСОВА.

 

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