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Одржана промоција монографије„Атлетски клуб Слобода Чачак: 1966 – 2026“

Autor: Datum objavljivanja: septembar 17, 2026 Kategorija: Друштво, Култура, Спорт | komentara : 0

У Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ синоћ је одржана промоција монографије„Атлетски клуб Слобода Чачак: 1966 – 2026“, аутора Адама Трифуновића и Момчила Јовашевића. У представљњају овог издања, објављеног поводом 60 година постојања клуба, уз њене ауторе, учествовали су и рецезенти – прослављени атлетичари Дане Корица и Драган Зарић, историчар Горан Давидовић из Међуопштинског историјског архива у Чачку и као модератор програма- наша колегиница Весна Стамболић.

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