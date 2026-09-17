Одржана промоција монографије„Атлетски клуб Слобода Чачак: 1966 – 2026“
У Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ синоћ је одржана промоција монографије„Атлетски клуб Слобода Чачак: 1966 – 2026“, аутора Адама Трифуновића и Момчила Јовашевића. У представљњају овог издања, објављеног поводом 60 година постојања клуба, уз њене ауторе, учествовали су и рецезенти – прослављени атлетичари Дане Корица и Драган Зарић, историчар Горан Давидовић из Међуопштинског историјског архива у Чачку и као модератор програма- наша колегиница Весна Стамболић.