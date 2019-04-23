ПОКРЕНУТ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ ШЕФА СЛУЖБЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
НАКОН ИНЦИДЕНТА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ КОЈИ СЕ ДОГОДИО У ПЕТАК, 19. АПРИЛА, НАКОН ШТО ЈЕ ЧЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗАБРАНИО НОВИНАРИМА И ОПОЗИЦИОНИМ ОДБОРНИЦИМА ДА ОДРЖЕ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ ИЗЈАВИО ДА ЈЕ ОДРЖАО ДАНАС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ФИРМЕ КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГРАДСКУ УПРАВУ И КАЗАО ДА ЈЕ ЗАХТЕВАО ДА СЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАБРАНИУЛО УЛАЗ ВИШЕ НЕ АНГАЖУЈЕ НА ПОСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОВОЈ УСТАНОВИ. ГРАДОНАЧЕЛНИК ЈЕ ОВО ПРИЛИКОМ РЕКАО И ДА ЋЕ ПРОТИВ ШЕФА СЛУЖБЕ ЗА БЕЗБДНОСТ И ОДБРАНУ, БРАТИСЛАВА ЗЕЧЕВИЋА, БИТИ ПОКРЕНУТ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК.