ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК: БОГОЉУБ КАРИЋ ЈЕДНОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕН ЗА ПРЕДСЕДНИЧКОГ КАНДИДАТА
Аутор фотографије Г.Н.
Национално помирење, породица, економски развој и добросуседска сарадња у средишту програмског опредељења Покрета
Београд, 7. новембар 2026. године
Извршни одбор Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК на данашњој седници једногласно је донео одлуку да Главном одбору Покрета предложи Богољуба Карића за кандидата на предстојећим изборима за председника Републике Србије.
Богољуб Карић, један од оснивача Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК, познати је српски привредник и предузетник са вишедеценијским искуством у оснивању и развоју компанија, банкарству, телекомуникацијама, грађевинарству, образовању и међународном пословању.
Свој професионални и јавни живот посветио је раду, предузетништву, развоју породичних компанија, отварању радних места и реализацији великих привредних пројеката у Србији и иностранству.
Поред пословних резултата, његово дугогодишње јавно деловање обележено је залагањем за мир, сарадњу и помирење међу људима и народима, без обзира на њихову националну припадност, веру, политичка уверења и културне разлике.
Посебно место у његовом животном и јавном деловању заузима залагање за мир, добросуседске односе и сарадњу међу државама и народима региона. Као привредник који је деценијама градио пословне и људске везе широм Балкана, Богољуб Карић залаже се за превазилажење историјских и политичких подела, међусобно поштовање и заједнички економски напредак.
Извршни одбор сматра да Србија мора да гради најбоље могуће односе са свим својим суседима, посебно негујући традиционалне породичне, културне и привредне везе међу народима који су деценијама живели у заједничкој југословенској држави. Поштовање суверенитета свих држава, мир, стабилност и регионална сарадња представљају темељ безбедности и заједничке будућности.
Извршни одбор сматра да Карићево животно и међународно привредно искуство, познавање економских процеса и посвећеност дијалогу представљају значајну основу за његово предложено председничко ангажовање, посебно у областима националног помирења, међународне сарадње и подстицања економског развоја Србије, у оквиру уставних надлежности председника Републике.
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК честита Студентској листи на победи на парламентарним изборима и изражава поштовање према демократски исказаној вољи грађана.
Истовремено, Покрет сматра да председнички избори представљају прилику за озбиљан разговор о будућности Србије, улози председника Републике и потреби превазилажења политичких и друштвених подела.
Србији је потребно помирење које не укида политичке разлике, већ омогућава да се оне решавају дијалогом, уз поштовање Устава, демократских институција и достојанства сваког грађанина.
Програмско опредељење Покрета заснива се на патриотизму, традиционалним породичним вредностима, очувању националног и културног идентитета, поштовању свих грађана и економској обнови земље.
Посебно место у програму заузима концепт породичног капитализма, који подразумева ширење могућности за стицање породичне имовине, развој предузетништва, производње, пољопривреде и инвестиција, као и стварање услова да млади своју професионалну и породичну будућност граде у Србији.
Покрет остаје отворен за разговор са свим политичким организацијама, удружењима и грађанским иницијативама које деле опредељење за мир, демократски дијалог, националну одговорност, породичну сигурност и економски развој. Евентуална политичка сарадња биће предмет посебних разговора и договора.
Извршни одбор упутиће свој једногласно усвојени предлог Главном одбору Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК, као надлежном органу за доношење коначне одлуке о председничком кандидату.
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
Извршни одбор
Београд, 7. новембар 2026. године