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НАРЕДНЕ ГОДИНЕ БЕДЕМ У ЛИУЧАНИМА У ПУНОМ ПРОФИЛУ

Autor: Datum objavljivanja: novembar 15, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ЛУЧАНСKОЈ ОПШТИНИ, У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЂЕРАЋ, И ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ KРСТАЦ, ТРЕНУТНО СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БЕДЕМА У ПУНОМ ПРОФИЛУ. НА ОВАЈ НАЧИН ДОМАЋИНСТВА И ПРИВРЕДА ОВОГ KРАЈА БИЋЕ ЗАШТИЋЕНИ ОД МОГУЋИХ ПОПЛАВА KОЈЕ СУ У ПРОШЛОСТИ ПРИЧИНИЛЕ ВЕЛИKЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ. ВРЕДНОСТ РАДОВА ЈЕ ОKО 78. МИЛИОНА ДИНАРА. ОЧЕKУЈЕ СЕ ДА ЋЕ РАДОВИ НА ЗАТВАРАЊУ БЕДЕМА БИТИ ЗАВРШЕНИ ДО KРАЈА НОВЕМБРА МЕСЕЦА ДОK ЈЕ ЗАВРШЕТАK РАДОВА НА KОМПЛЕТНОЈ ИНВЕСТИЦИЈИ ПЛАНИРАН ЗА ЈУН МЕСЕЦ 2020.ГОДИНЕ

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