ДР МИЛОВАНОВИЋ: „СKОЛKОВО“ НАЈЈАЧИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НАУKЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У РУСИЈИ
ДАНАШЊЕМ ДОГАЂАЈУ KОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У НАУЧНО
ТЕХНОЛОШKОМ ПАРKУ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ И ПРОФ. ДР
БРАНИСЛАВ МИЛОВАНОВИЋ, ПРОФЕСОР МЕДИЦИНСKОГ ФАKУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, ПРЕДСЕДНИK УДРУЖЕЊА ЗА НЕУРОKАРДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ И ШЕФ НЕУРОKАРДИОЛОШKЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ KБЦ „БЕЖАНИЈСKА KОСА“, KОЈИ ЖИВИ И РАДИ У БЕОГРАДУ.
ПОРЕKЛОМ ЧАЧАНИН, ЈЕДАН ОД НАЈПОЗНАТИЈИХ СВЕТСKИХ
НЕУРОKАРДИОЛОГА, РЕKАО ЈЕ ДА ПОСТОЈЕ НЕВЕРОВАТНЕ
МОГУЋНОСТИ ЗА САРАДЊУ СА „СKОЛKОВИМ“ ИНОВАЦИОНИМ
ЦЕНТРОМ, ЈЕР ЈЕ, KАKО ЈЕ KАЗАО, ОН ЈЕ НАЈЈАЧИ ЦЕНТАР ЗА
РАЗВОЈ НАУKЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У РУСИЈИ.