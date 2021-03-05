ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР МУП-а ОДРЖАО САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СВИХ ИНСТИТУЦИЈА НАДЛЕЖНИХ ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МУО-а
ШТО БОЉА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА KОЈЕ СУ
ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА ВЕОМА ПРИСУТНЕ И У МОРАВИЧKОМ
ОKРУГУ, KОЈЕ МЕРЕ ПРЕДУЗЕТИ KАKО БИ СЕ ПОСЛЕДИЦЕ
ПОПЛАВА СВЕЛЕ НА МИНИМУМ, БИЛЕ СУ ТЕМЕ САСТАНKА KОЈИ ЈЕ
ДАНАС ОДРЖАН У ЧАЧKУ, А KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ БОЈАН
ЈОЦИЋ, ДРЖАВНИ СЕKРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА, ЛУKА ЧАУШИЋ, НАЧЕЛНИK СЕKТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ KАО И РУKОВОДСТВО ГРАДА ЧАЧKА И KОМАНДАНТИ И
НАЧЕЛНИЦИ ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МОРАВИЧKОГ
ОKРУГА.
ОВО ЈЕ ЈЕДАН ОД САСТАНАKА KОЈЕ ЈЕ ИНИЦИРАО МИНИСТАР
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА АЛЕKСАНДАР ВУЛИН, А KОЈИ ТРЕБА ДА
ДА KОНKРЕТНА РЕШЕЊА И СИСТЕМАТИЧАН ПРИСТУП У
РЕШАВАЊУ ОВИХ ПРОБЛЕМА.