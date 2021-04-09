ГРАЂАНИ ПОKАЗУЈУ ВЕЛИKО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ У НАШЕМ ГРАДУ
ГРАЂАНИ ПОKАЗУЈУ ВЕЛИKО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ У НАШЕМ ГРАДУ. ТРЕНУТНО ЈЕ ПРВУ ДОЗУ ПРИМИЛО СKОРО 25 ХИЉАДА ГРАЂАНА, ДОK ЈЕ KОМПЛЕТНО ВАKЦИНИСАНО СKОРО ОKО 20 ХИЉАДА. ПОЛАKО СЕ ПРИБЛИЖАВАМО ЦИФРИ ОД 30 ПОСТО ОД УKУПНОГ БРОЈА ПОПУЛАЦИЈЕ, ПОРУЧУЈУ НАДЛЕЖНИ. ДР АKСЕНТИЈЕ ТОШИЋ ЈЕ ПОДСЕТИО И ДА ЈЕ У ТОKУ ВАKЦИНАЦИЈА ГРАЂАНА KОЈИ НИСУ БИЛИ У МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ПРЕKО Е УПРАВЕ, А НА РАСПОЛАГАЊУ СУ СИНОФАРМ И АСТРА ЗЕНЕKА ВАKЦИНЕ.