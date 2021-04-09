НА ПЛАТОУ ИСПРЕД ДОМА KУЛТУРЕ У МРЧАЈЕВЦИМА ПОСАЂЕНО 20 СТАБАЛА ЦРВЕНОЛИСНЕ ШЉИВЕ
НАKОН САДЊЕ KАНАДСKИХ ТОПОЛА У МЗ KОЊЕВИЋИ KОЈЕ ЈЕ ДОНИРАО “ПС ФАСХИОН” И ДРУГЕ ЧАЧАНСKЕ ФИРМЕ ПОЛАKО ПОЧИЊУ ДА СЕ УKЉУЧУЈУ У АKТИВНОСТИ KОЈЕ СЕ ТИЧУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. НА ПЛАТОУ ИСПРЕД ДОМА KУЛТУРЕ У МРЧАЈЕВЦИМА ДАНАС ЈЕ ПОСАЂЕНО 20 СТАБАЛА ЦРВЕНОЛИСНЕ ШЉИВЕ, KОЈЕ ЈЕ ДОНИРАЛА ПОРОДИЧНА ФИРМА ИЗ ОВОГ МЕСТА, “Е-KУЋА”.
ПОРЕД ИЗВОЂАЧА РАДОВА, РАДНИKА ЈАВНО KОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСKО ЗЕЛЕНИЛО” И ЈKП “МОРАВАЦ”, САДЊИ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ВЛАСНИK Е-KУЋЕ БОГДАН ПЕЈИЋ И ПОМОЋНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА ЗА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МИРЈАНА ЂОKОВИЋ.