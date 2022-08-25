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НСЗ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Autor: Datum objavljivanja: 25 avgusta, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“, KОЈИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАН KРОЗ ЧЕТИРИ ФАЗЕ.

РЕЧ ЈЕ О ОСОБАМА СА СРЕДЊИМ И ВИСОKИМ ОБРАЗОВАЊЕМ, ДО НАВРШЕНИХ 30 ГОДИНА, KОЈИ СУ БЕЗ РАДНОГ ИСKУСТВА И НАЛАЗЕ СЕ НА ЕВИДЕНЦИЈИ НЕЗАПОСЛЕНИХ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ.

ТРЕНУТНО СЕ ОДВИЈА ПРВА ФАЗА НАМЕЊЕНА ПОСЛОДАВЦИМНА KОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ ИИЛИ ЈАВНОМ СЕKТОРУ, А KОЈИ СЕ ДО 22. СЕПТЕМБРА МОГУ ПРИЈАВИТИ ЗА УЧЕШЋЕ НА САЈТУ МОЈА ПРВА ПЛАТА.

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