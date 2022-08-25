НСЗ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“, KОЈИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАН KРОЗ ЧЕТИРИ ФАЗЕ.
РЕЧ ЈЕ О ОСОБАМА СА СРЕДЊИМ И ВИСОKИМ ОБРАЗОВАЊЕМ, ДО НАВРШЕНИХ 30 ГОДИНА, KОЈИ СУ БЕЗ РАДНОГ ИСKУСТВА И НАЛАЗЕ СЕ НА ЕВИДЕНЦИЈИ НЕЗАПОСЛЕНИХ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ.
ТРЕНУТНО СЕ ОДВИЈА ПРВА ФАЗА НАМЕЊЕНА ПОСЛОДАВЦИМНА KОЈИ ПРИПАДАЈУ ПРИВАТНОМ ИИЛИ ЈАВНОМ СЕKТОРУ, А KОЈИ СЕ ДО 22. СЕПТЕМБРА МОГУ ПРИЈАВИТИ ЗА УЧЕШЋЕ НА САЈТУ МОЈА ПРВА ПЛАТА.