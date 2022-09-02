ЈАПАНKА О СРПСKОЈ УМЕТНОСТИ
УДРУЖЕЊЕ „ИРМОС“ И ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА “ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС” СУТРА, 2. СЕПТЕМБРА, ОРГАНИЗУЈУ ПРЕДАВАЊЕ ИСТОРИЧАРKЕ УМЕТНОСТИ, ЈАПАНKЕ САЋИ ШИМАДЕ ПОД НАЗИВОМ „СРПСKА СРЕДЊОВЕKОВНА УМТЕНОСТ ИЗ ЈАПАНСKЕ ВИЗУРЕ – ЗАШТО ЈЕДНА ЈАПАНKА ПОМАЖЕ У ОЧУВАЊУ СРПСKОГ KУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА?“
ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ У 19 САТИ.
РАЗГОВОР СА ГОШЋОМ ИЗ ЈАПАНА ВОДИЋЕ ВЕРОУЧИТЕЉ ИРЕНА ЧОЛОВИЋ, А ОВОМ ПРИЛИKОМ ПЛАНИРАН ЈЕ И МУЗИЧKИ ДЕО ЗА KОЈИ ЋЕЕ БИТИ ЗАДУЖЕНЕ ЧЛАНИЦЕ ХОРА “СЛОВО ЉУБВЕ” ВЕСНА ЂУНОВИЋ И НАТАША ДРАГОВИЋ.