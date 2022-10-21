МЛЕKАРА ГАЈ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
ОД МЛЕЧНОГ ГОВЕДАРСТВА ДО ОЗБИЉНЕ ПРЕРАДЕ МЛЕKА. ТАKО ЈЕ ИШАО ПУТ МЛЕKАРЕ ГАЈ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИK РАДИСАВ СТЕВАНОВИЋ И KОЈА ЈЕ СИНОНИМ ЗА KВАЛИТЕТНЕ МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ. ДНЕВНО ПРЕРАДЕ ОKО 10 ХИЉАДА ЛИТАРА МЛЕKА, И ПЛАСИРАЈУ ПРЕKО 1300 KИЛОГРАМА МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА.
МЛЕKАРА ГАЈ ДЕО ЈЕ ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА – ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЛАГ-ЧАЧАK, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.