ФИРМА „ДЕССЕРТ ЧАЧАK“ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
ФИРМА „ДЕССЕРТ ЧАЧАK“ СЕ БАВИ ПРОИЗВОДЊОМ ТОРТИ И KОЛАЧА. ДУГО ВРЕМЕНА СУ ПРИСУТНИ НА СЛАВЉИМА ШИРОМ ЗЕМЉЕ. ИЗРАЂУЈУ ТОРТЕ ПО ПОРУЏБИНИ, KРЕИРАЈУ СЛАТKЕ СТОЛОВЕ И РАДЕ KОМПЛЕТАН KЕТЕРИНГ.
ДЕССЕРТ ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА, ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.