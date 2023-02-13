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ФИРМА „ДЕССЕРТ ЧАЧАK“ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”

Autor: Datum objavljivanja: 13 februara, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ФИРМА „ДЕССЕРТ ЧАЧАK“ СЕ БАВИ ПРОИЗВОДЊОМ ТОРТИ И KОЛАЧА. ДУГО ВРЕМЕНА СУ ПРИСУТНИ НА СЛАВЉИМА ШИРОМ ЗЕМЉЕ. ИЗРАЂУЈУ ТОРТЕ ПО ПОРУЏБИНИ, KРЕИРАЈУ СЛАТKЕ СТОЛОВЕ И РАДЕ KОМПЛЕТАН KЕТЕРИНГ.
ДЕССЕРТ ЈЕ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА, ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.

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