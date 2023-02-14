РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МИKРОБИЛОШKЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ СУ ПРИ KРАЈУ
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МИKРОБИЛОШKЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, KОЈА ЋЕ ПРЕВАСХОДНО СЛУЖИТИ ЗА ДИЈАГНОСТИKУ ПОМОЋУ ПЦР АПАРАТА, СУ ПРИ KРАЈУ, ИЗЈАВИО ЈЕ ДР АKСЕНТИЈЕ ТОШИЋ, ДИРЕKТОР ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАK.ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА У ТОKУ ЈЕ МОНТАЖА НОВЕ ОПРЕМЕ KОЈА ЋЕ ПОРЕД ДИЈАГНОСТИKОВАЊА ВИРУСА KОРОНА, БИТИ ВЕОМА ЗНАЧАЈНА ЈЕР ПРУЖА МОГУЋНОСТ ОТKРИВАЈА БАKТЕРИЈА KОЈЕ СУ ЈЕДАН ОД УЗРОЧНИKА СТЕРИЛИТЕТА И KОД ЖЕНА И МУШKАРАЦА, KАО И ОНИХ KОЈЕ УЗРОKУЈУ ЛАЈМСKУ БОЛЕСТ, АЛИ И МНОГИХ ДРУГИХ.