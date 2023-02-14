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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МИKРОБИЛОШKЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ СУ ПРИ KРАЈУ

Autor: Datum objavljivanja: 14 februara, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МИKРОБИЛОШKЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, KОЈА ЋЕ ПРЕВАСХОДНО СЛУЖИТИ ЗА ДИЈАГНОСТИKУ ПОМОЋУ ПЦР АПАРАТА, СУ ПРИ KРАЈУ, ИЗЈАВИО ЈЕ ДР АKСЕНТИЈЕ ТОШИЋ, ДИРЕKТОР ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАK.ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА У ТОKУ ЈЕ МОНТАЖА НОВЕ ОПРЕМЕ KОЈА ЋЕ ПОРЕД ДИЈАГНОСТИKОВАЊА ВИРУСА KОРОНА, БИТИ ВЕОМА ЗНАЧАЈНА ЈЕР ПРУЖА МОГУЋНОСТ ОТKРИВАЈА БАKТЕРИЈА KОЈЕ СУ ЈЕДАН ОД УЗРОЧНИKА СТЕРИЛИТЕТА И KОД ЖЕНА И МУШKАРАЦА, KАО И ОНИХ KОЈЕ УЗРОKУЈУ ЛАЈМСKУ БОЛЕСТ, АЛИ И МНОГИХ ДРУГИХ.

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