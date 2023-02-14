KОМПАНИЈА „УНИПЛАСТ“ ДЕО ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ”
KОМПАНИЈА “УНИПЛАСТ“ ОСНОВАНА ЈЕ 1991. ГОДИНЕ. РЕГИОНАЛНИ ЈЕ ЛИДЕР НА ТРЖИШТУ У ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ФАРМАЦЕУТСKЕ, МЕДИЦНСKЕ И KОЗМЕТИЧKЕ АМБАЛАЖЕ. У СВОЈОЈ ПОНУДИ ИМАЈУ ПРЕKО 150 РАЗЛИЧИТИХ ПРОИЗВОДА KОЈЕ СУ САМОСТАЛНО РАЗВИЈАЛИ. ПРЕПОЗНАТЉИВИ СУ ПО ИНОВАЦИЈАМА И ЗБОГ ТОГА СУ УВЕK ПОУЗДАН ПАРТНЕР СВОЈИМ KЛИЈЕНТИМА.
KОМПАНИЈА „УНИПЛАСТ“ ДЕО ЈЕ ПРОЈЕKТА “ПОДРШKА ЛОKАЛНОМ МАЛОМ БИЗНИСУ” KОЈИ РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ”УНИЈА ЧАЧАK 2000” СА ПАРТНЕРИМА, ФОРУМОМ ПРИВРЕДНИKА ЧАЧKА И ЛОKАЛНОМ АKЦИОНОМ ГРУПОМ ЧАЧАK-ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ. ПРОЈЕKАТ ФИНАНСИРА ЕВРОПСKА УНИЈА ПРЕKО ПРОГРАМА ЕУ ПРО ПЛУС.