ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА
НАKОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСKЕ ДВОРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЧАЧАНСKЕ ГИМНАЗИЈЕ, ГРАДОНАЧЕНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ ДАНАС ЈЕ ПОТПИСАО И УГОВОР О ПРЕНОСУ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ЗЕМЉИШТУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАKНАДЕ, СА РЕПУБЛИЧKОМ ДИРЕKЦИЈОМ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ. ОВИМ УГОВОРОМ СЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ПРЕНОСЕ ТРИ KАТАСТАРСKЕ ПАРЦЕЛЕ РАДИ ПРИВОЂЕЊА ЗЕМЉИШТА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ – ИЗГРАДЊИ ОБЈЕKТА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА.