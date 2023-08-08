Рец више – Ацо Илиц – Дан рудара Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 08 avgusta, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0 Aco Ilić, direktor PD Rudnik i Flotacija Rudnik d.o.o. ‹ Prethodni O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 24340 Povezani sadržaji ХЛЕБ НА СРЕДЊОВЕКОВНИМ ФРЕСКАМА. У ТРБУШАНИМА ЈЕ ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И АСФАЛТИРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОЈА ВОДИ ДО ПРОТИВГРАДНЕ СТАНИЦЕ. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПОПИСИВАЧА БИЋЕ ОБЈАВЉЕН 15. АВГУСТА. ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ РЕКАО ДА ЋЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ У САМОМ ЦЕНТРУ ГРАДА ДО КРАЈА ГОДИНЕ БИТИ ИНВЕСТИРАНО 500 МИЛИОНА ДИНАРА.