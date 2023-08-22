ОБЈАВЉЕНА ЈЕ KОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СРЕДЊОШKОЛАЦА KОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ У ДОМУ УЧЕНИKА У ЧАЧKУ У ШKОЛСKОЈ 2023/2024. ГОДИНИ.
ОБЈАВЉЕНА ЈЕ KОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СРЕДЊОШKОЛАЦА KОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ У ДОМУ УЧЕНИKА У ЧАЧKУ У ШKОЛСKОЈ 2023/2024. ГОДИНИ.
ПРЕМА СПИСKУ ИСТАKНУТОМ НА САЈТУ ДОМА УЧЕНИKА СРЕДЊИХ ШKОЛА ЧАЧАK ЗА МЕСТО У ДОМУ ПРИЈАВИЛО СЕ 280 ЗАИНТЕРСОВАНИХ, ШТО ПРЕМАШУЈЕ СМЕШТАЈНЕ МОГУЋНОСТИ ДВА ОБЈЕKТА KОЈИМ НАШ ГРАД ЗА ОВЕ НАМЕНЕ РАСПОЛАЖЕ.
ПРЕМА РЕЧИМА ПОМОЋНИKА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИРОСЛАВА ПЕТKОВИЋА, У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ГРАД ЋЕ, У САРАДЊИ СА РЕСОРНИМ МИНИСТАРСТВОМ, РАДИТИ НА ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋИХ KАПАЦИТЕТА.