Уколико сте возили брже од ограничења и надате се да сте избегли казну јер вам месецима није стигло папирно обавештење, стручњаци упозоравају да се не опуштате прерано
Уколико сте возили брже од ограничења и надате се да сте избегли казну јер вам месецима није стигло папирно обавештење, стручњаци упозоравају да се не опуштате прерано.
Камере и радари неуморно бележе прекршаје, а дигитализација система доставе значи да игнорисање позива више није поуздана тактика за избегавање санкција.
Многи возачи даље верују да казна не постоји ако поштар не закуца на њихова врата, али уколико се званични документ у еСандучету не отвори у одређеном временском оквиру, закон га, и поред тога, третира као уредно уручен.