U našu redakciju stiglo je saopštenje četvoro pedijatara Dečjeg dispanzera Čačak: dr Sanje Jovanović, dr Petra Jocovića, dr Branke Romandić i dr Olivere Jekić povodom, kako su naveli, objavljenih izjava dr Aleksandra Pajovića (direktora Doma zdravlja) u određenim medijima. Saopštenje prenosimo u celosti:

Poštovani,

Obraćamo vam se povodom u vašim medijima objavljenih izjava dr Aleksandra Pajovića, u kojima su iznete mnogobrojne neistine. Njima se obmanjuje javnost i istovremeno targetiraju imena četvoro lekara, specijalista pedijatrije, zaposlenih u službi za zaštitu zdravlja predškolske dece.

1. Doktor Pajović navodi da u Domu zdravlja, odnosno u Dečjem dispanzeru, postoji višak kadra, što se odnosi na broj specijalista pedijatrije izabranih lekara. Taj podatak nije tačan i proverljiv je kako u službi socijalne medicine Doma zdravlja Čačak, tako i u službi socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje Čačak. Prema normativima, trenutno nedostaju dva lekara u službi predškolskog i četiri lekara u službi školskog dispanzera, a do povratka lekara sa specijalizacije. To znači da bi ove dve službe premeštanjem lekara u čačansku Opštu bolnicu ostale deficitarne kada je u pitanju broj pedijatara.

Činjenica je da na dečjem odeljenju bolnice ima nedovoljan broj pedijatara, ali to je odavno poznato i očekivano, s obzirom da dvoje kolega odlaze u zasluženu penziju. Menadžment bolnice je blagovremeno trebalo da rešava očigledno nastupajući kadrovski problem. Činjenica je da je i pored svega navedenog pomoć kolegama na dečjem odeljenju neophodna i da smo svi toga svesni i spremni da zajednički rešavamo problem.

2. Doktor Pajović izjavljuje da je sazivao sve pedijatre na sastanak tri dana zaredom, što takođe nije istina. Pedijatri su 29.01.2025. godine, po dobijanju rešenja od strane pravnice, a koja u tom momentu ne potpisuju ni jedna od dve imenovane doktorke (dr Jovanović i dr Ružić), samoinicijativno inicirali sastanak sa dr Pajovićem, koji tom prilikom obrazlaže kojim se kriterijumima vodio u odabiru da doktoreke Dubravka Ružić i Sanja Jovanović budu upućene kao ispomoć na rad na dečjem odeljenju OB Čačak. Jedini kriterijum koji on ističe je da su to dve iskusne doktorke, što predstavlja jednu vrstu diskreditacije ostalih kolega, pre svega i načelnice službe predškolskog dispanzera koja je najmladji pedijatar, a i pedijatar sa prethodnim iskustvom u bolničkom radu. Upadljivo je to što dr Pajović kada god su u pitanju neredovne okolnosti upravo uvek prvo bira iste lekare. Podsećamo da je tako bilo i u vreme kovid epidemije.

DAKLE, NIKAKVIH PRETHODNIH RAZGOVORA, DOGOVORA NI SASTANAKA SA DR PAJOVIĆEM NIJE BILO, VEĆ SE RADILO O SAMO JEDNOM RAZGOVORU. Dana 29.01.2025, nakon uručivanja rešenja od strane pravnice, ta rešenja ne potpisuje nijedna od doktorki i one u pratnji još pet kolega bivaju prvi put primljene na razgovor kod dr Pajovića ovim povodom.

3. Doktor Pajović navodi da su sastanci održani i tokom naredna dva dana, za šta prosto ni kalendarski ni fizički nije bilo prostora, jer navedeni lekari odlaze na bolovanje nakon ultimativnih odluka, nekolegijalnog odnosa i svekupnog ponašanja i namera koje dr Pajović na tom jednom jedinom susretu izražava prema kolegama. DAKLE, NIKAKVI SASTANCI NISU ODRŽANI U NAREDNIH DVA DANA. Nakon dva dana od sastanka sa dr Pajovićem, 31.01.2025, Dr Ružić ličnom odlukom potpisuje rešenje i od 01.02.2025 stupa na rad na dečje odeljenje Opšte bolnice Čačak, kako je rešenjem i bilo predviđeno. Dakle, Dr Dubravka Ružić ne prihvata odmah prelazak u bolnicu, kako Pajović navodi, već nakon tri dana, dan pred premeštaj.

4. Doktor Pajović navodi da ove dve doktorke bira “zbog njihovih subspecijalizacija“, što takođe nije tačno. Dr Ružić nije nikada imala usavršavanje iz bilo koje subspecijalističke oblasti. Dr Sanja Jovanović je položila subspecijalistički ispit iz ishrane zdravih i bolesnih ljudi, a to je subpspecijalnost koja pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a ne sekundarnom nivou kao što je bolnica. On, takođe, ističe da su doktorke popularne i da rade u privatnoj klinici, ne baratajući terminologijom zdravstvenih ustanova. U Čačku, naime, ne postoji ni privatna ni državna klinika, jer one pripadaju najvišem, tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

5. Doktor Pajović rekao je za svoje kolege da se oni jednostavno ne pojavljuju na poslu, kao da se radi o hiru zaposlenih, nipodaštavajući zdravstvene razloge njihovih bolovanja. Na bolovanje odlaze četiri, od strane pacijenata veoma uvažena (u slengu dr Pajovića popularna pedijatra), radna, odgovorna i poslom opterećena pedijatra. Pomenuti doktori već duže vreme, tačnije od imenovanja aktuelne načelnice, i sa njene strane inspirisanim delovanjem, unazad dve godine rade u vanrednoj radnoj atmosferi obeleženoj nipodštavanjem, sprovođenjem samovolje u organizaciji rada, lekara i prostora. Sastanaka i dogovora, dakle, nema već duže vreme ni sa načelnicom, a ni sa dr Pajovićem. Tim povodom su se isti lekari, uključujući još jednog pedijatra – dr J. Nikolić, u više navrata pismenim putem obraćali pravnoj službi i dr Pajoviću. Međutim, on ih ni kao kolege, ali ni kao ljude koji trpe torturu, pritisak i doživljavaju permantni stres, ne poziva na razgovor, ne odgovara na dopise i ignoriše i situaciju i lekare u svakom smislu. Toliko o humanosti.

6. Doktor Pajović tvrdi da se i pored odsustva četiri pedijatra normalno organizuje rad u Dečjem dispanzeru, prenebregavajući činjenicu da se preskače i minimalizuje rad savetovališta i vakcinacija, da obe smene pokrivaju tri pedijatra (od kojih je jedna doktorka povučena sa godišnjeg odmora), da u ispomoć dolaze da rade specijalizanti, pa čak i lekar opšte prakse koji su i stručno i zakonski neadekvatni za rad sa decom mlađom od 7 godina. Toliko o kolegijalnosti i organizaciji, humanosti, odgovornosti i brizi.

7. Doktor Pajović na kraju postavlja pitanje “čija su deca koja leže u čačanskoj bolnici“. Mi prozivani pedijatri se pitamo čija su deca i ko ih trenutno leči u Dečjem dispanzeru – (specijalizanti i lekari opšte prakse, protivno i struci i razumu i zakonu), iako po Pajovićevim rečima već postoji višak ili bar dovoljan broj pedijatara. Da li su to isti pacijenti, ista deca?

8. Doktor Pajović naizgled vešto koristi situaciju i priliku da pomene i targetira ista četiri pedijatra kao krivce za neodlazak čačanskih pedijatara u Ulcinj, svesno skrivajući činjenicu da ni svi ostali pedijatri ovoga grada to ne čine. Ali to je povelika tema da bi ovde i sada o noj raspravljali.

DA ZAKLJUČIMO: Doktor Pajović izražava visok stepen zabrinutosti za funkcionisanje i rad dečjeg odeljenja čačanske bolnice, ali se mnogo ne zanima kvalitet i funkcionisanje Službe pedijatrije u sopstvenoj ustanovi. Građani Čačka će se složiti da se u obe zdravstvene ustanove leče ista deca i proporcionalno oboljevaju.

Doktora Pajovića već duže vreme ne zanimaju uslovi rada, brojnost i opterećenost pedijatrijskog kadra u Domu zdravlja. Ne zanima ga odsustvo komuninakcije sa aktuelnom načelnicom, ni prekršaji koje ona kao rukovodilac izabran od strane dr Pajovića vrši prema kolegama.

On svesno iznosi neistine i na taj način targetira, omalovažava i diskredituje svoje kolege, a pacijentima uskraćuje pravo na zakonom regulisanu uslugu izabranom pedijatra.

Da je bilo vizije, dogovora, razumevanja i komunikacije između rukovodilaca Doma zdravlja i Opšte bolnice, kolegijalnog i ljudskog obraćanja, poštovanja hijerarhije u odabiru lekara, do ovakve situacije nikada ne bi došlo.

Molimo roditelje i pacijente za razumevanje!

Pedijatri Dečjeg dispanzera Čačak:

Dr Sanja Jovanović

Dr Petar Jocović

Dr Branka Romandić

Dr Olivera Jekić