19. februar – praznik solidarnosti, sportskog duha i plemenitosti- 5 na 5 za naših 5!

Košarkaški savez Srbije i Sportski centar Dynamic, uz podršku Mozzart Fondacije, u sredu 19. februara u 14:20 časova (okupljanje publike od 14:00 časova) u prostorijama Sportskog centra Dynamic u Beogradu (Dunavska 62) organizuju humanitarnu košarkašku utakmicu kadetskih selekcija renomiranih klubova Srbije “5 na 5 za naših 5!” Ova akcija, koja će se održati na sada već tradicionalni SMS dan Fondacije Jedro, još jedna je u nizu akcija podrške za prikupljanje sredstava za lečenje pet dečaka obolelih od Dišenove mišićne distrofije, opake mišićne bolesti koja im krade detinjstvo.

Sa velikom željom da se aktivira i sportska javnost i poštovaoci sporta osmišljena je ova sasvim posebna utakmica. Kadeti Partizana, Crvene zvezde, Mege i Dynamica, naših uvaženih klubova, zaigraće u revijalnoj utakmici i time pokazati da sportski duh predstavlja mnogo više od sporta. Sigurni smo da će simbolična igra 5 dečaka sportista, za naših 5 dečaka dotaći srca mnogih i doprineti cilju kome stremimo. Druženje pod obručima upotpuniće naši veliki podržavaoci i humanitarci, slavna i neponovljiva imena iz sveta muzike i umetnosti, Dejan Cukić i Uroš Đurić, kao i specijalni gosti iznenađenja, koji će nakratko zaigrati sa kadetima i prirediti pravi mali spektakl. Motivaciji na terenu doprineće Fondacija Mozzart koja će novčano nagraditi svaki koš postignut na utakmici i tako dati svoj doprinos dostizanju sume neophodne za lečenje naših dečaka.

Dišenova mišićna distrofija spada u grupu retkih bolesti od koje oboljevaju gotovo isključivo dečaci. Usled nedostaka distrofina dolazi do ubrzanog propadanja mišića, a prvi simptomi se javljaju već do pete godine života. Postoji veliki broj mutacija koje se mogu javiti na genu koji proizvodi distrofin usled čega dolazi do ovog oboljenja, a za samo neke od njih trenutno postoji medicinska terapija. Za naše dečake, Nemanju, Dušana, Danka, Vanju i Dušana, nijedna od njih trenutno nije primenjiva. Nadu smo pronašli u najnovijoj terapijskoj proceduri koja predstvalja iskorak savremene medicine i može spasiti njihove živote, ali za čiju implementaciju je potrebno izdvojiti čak 1.5 miliona američkih dolara.

Uz podršku plemenitih ljudi širom Srbije i velike napore uspeli smo da prikupimo polovinu potrebnih sredstava, ali sidra još uvek ne smemo spustiti. Potrebno je još malo vetra u naša „Jedra“, da bi naša mala, ali hrabra petočlana posada uspešno završila svoju sada već isuviše dugu plovidbu. Samo udruženi možemo brže stići do cilja, jer svaki dan za naše dečake jedan je pokret manje, a svaki vaš SMS jedan je zamah njihovim veslima. Zato vas 19. februara pozivamo da se pridružite našem SMS danu i da slanjem SMS-a sa brojem 5 na 3091 svi zaveslamo zajedno za naših 5 dečaka!

Podršku možete pružiti i svakog drugog dana u mesecu, SMS dan je dan kada dodatno podižemo svest javnosti o urgentnosti situacije.

Sredstva se mogu donirati i na:

u Srbiji donacijom na namenski račun (dinarski kod Banca Intesa: 160-6000002005224-26);

iz inostranstva, donacijom na namenske račune (devizni EUR kod Banca Intesa: 160-6000001993501-81 i devizni USD kod Banca Intesa: 160-6000002003156-22).

Roditelji dečaka

Live prenos utakmice možete pratiti na linku: https://www.youtube.com/live/RZqt1JzTJa0