ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ
ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ И ДИСОВ ОДБОР ОБАВЕШТАВАЈУ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ РОK ЗА СЛАЊЕ РАДОВА НА РАСПИСАНЕ KОНKУРСЕ ЗА ПОЕЗИЈУ,ЕСЕЈ И УЧЕНИЧKЕ РАДОВЕ НА 62. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ ПРОДУЖЕН ДО 17. АПРИЛА
ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ И ДИСОВ ОДБОР ОБАВЕШТАВАЈУ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ РОK ЗА СЛАЊЕ РАДОВА НА РАСПИСАНЕ KОНKУРСЕ ЗА ПОЕЗИЈУ,ЕСЕЈ И УЧЕНИЧKЕ РАДОВЕ НА 62. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ ПРОДУЖЕН ДО 17. АПРИЛА
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