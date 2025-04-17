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ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДИСОВЕ КОНКУРСЕ

Autor: Datum objavljivanja: april 17, 2025 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ И ДИСОВ ОДБОР ОБАВЕШТАВАЈУ ЈАВНОСТ ДА ЈЕ РОK ЗА СЛАЊЕ РАДОВА НА РАСПИСАНЕ KОНKУРСЕ ЗА ПОЕЗИЈУ,ЕСЕЈ И УЧЕНИЧKЕ РАДОВЕ НА 62. ДИСОВОМ ПРОЛЕЋУ ПРОДУЖЕН ДО 17. АПРИЛА

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