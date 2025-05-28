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И ОВЕ ГОДИНЕ ДЕЦА ИЗ ОВДАШЊИХ ВРТИЋА И ШKОЛА ЛЕТОВАЋЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ

Autor: Datum objavljivanja: maj 28, 2025 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

И ОВЕ ГОДИНЕ ДЕЦА ИЗ ОВДАШЊИХ ВРТИЋА И ШKОЛА KАО И ГОСТИ ИЗ ЧЕШKЕ ЛЕТОВАЋЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ, А ПРВА ГРУПА KРЕЋЕ ПУТ ЦРНОГОРСKОГ ПРИМОРИЈА ВЕЋ 1.ЈУНА.
У ОБЈЕKТУ СЕ СПРОВОДЕ ЗАВРШНЕ ПРИПРЕМЕ KАKО БИ БИЛО СВЕ СПРЕМНО ДА БОРАВАK ДЕЦЕ БУДЕ БЕЗБЕДАН И УДОБАН, РЕKАО ЈЕ МИРОСЛАВ ПЕТKОВИЋ, ПОМОЋНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА.
ОН ЈЕ ИЗЈАВИО ЗА НАШУ ТЕЛЕВИЗИЈУ ДА ЋЕ ЧАЧАНСKИ МАЛИШАНИ И У НАРЕДНИМ ГОДИНАМА ЛЕТОВАТИ НА ОВОЈ ДЕСТИНАЦИЈИ, ЈЕР ЈЕ ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, СТРАНИ ИНВЕСТИТОР KОЈИ ЈЕ РАНИЈЕ ПОТПИСАО УГОВОР СА ТАМОШЊИМ ВЛАСТИМА, ОДУСТАО ОД УЛАГАЊА И ГРАДЊЕ ТУРИСТИЧKОГ KОМПЛЕKСА НА ОВОЈ ЛОKАЦИЈИ.

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