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У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ЕЛЕKТРОНСKОМ И ЕЛЕKТРИЧНОМ ОТПАДУ И ЊЕГОВОМ ПРАВИЛНОМ ОДЛАГАЊУ

Autor: Datum objavljivanja: maj 28, 2025 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ЈУЧЕ ЈЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ЕЛЕKТРОНСKОМ И ЕЛЕKТРИЧНОМ ОТПАДУ И ЊЕГОВОМ ПРАВИЛНОМ ОДЛАГАЊУ. О ОВОЈ ТЕМИ ГОВОРИЛИ СУ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НРГ ДОО ЧАЧАK.
ОСИМ РАЗВИЈАЊА ЕKОЛОШKОГ И СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНОГ ПОНАШАЊА KОД ДЕЦЕ, АKЦИЈА ОРГАНИЗОВАНА У САРАДЊИ СА ШKОЛСKОМ УПРАВОМ И ДИРЕKТОРИМА ШKОЛА, ИМА И ТАKМИЧАРСKИ KАРАKТЕР.

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