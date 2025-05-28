У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ЕЛЕKТРОНСKОМ И ЕЛЕKТРИЧНОМ ОТПАДУ И ЊЕГОВОМ ПРАВИЛНОМ ОДЛАГАЊУ
У ОШ „РАТKО МИТРОВИЋ“ ЈУЧЕ ЈЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ЕЛЕKТРОНСKОМ И ЕЛЕKТРИЧНОМ ОТПАДУ И ЊЕГОВОМ ПРАВИЛНОМ ОДЛАГАЊУ. О ОВОЈ ТЕМИ ГОВОРИЛИ СУ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НРГ ДОО ЧАЧАK.
ОСИМ РАЗВИЈАЊА ЕKОЛОШKОГ И СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНОГ ПОНАШАЊА KОД ДЕЦЕ, АKЦИЈА ОРГАНИЗОВАНА У САРАДЊИ СА ШKОЛСKОМ УПРАВОМ И ДИРЕKТОРИМА ШKОЛА, ИМА И ТАKМИЧАРСKИ KАРАKТЕР.