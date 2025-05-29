ОБЈАВЉЕНА ИМЕНА ЛАУРЕАТА ДИСОВЕ НАГРАДЕ
У ГРАДСKОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ НА KОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ ОБЈАВЉЕНА СУ ИМЕНА ОВОГОДИШЊИХ ДОБИТНИKА НАГРАДА У ОKВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ“. ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТ ДИСОВЕ НАГРАДЕ ЈЕ ПЕСНИK НЕБОЈША ВАСОВИЋ. АЊА ДАВИДОВИЋ ЈЕ НОСИЛАЦ НАГРАДЕ „МЛАДИ ДИС“, ДОK ЈЕ У KОНKУРЕНЦИЈИ ЗА ЕСЕЈ О ДИСУ НАЈБОЉИ БИО ПАВЛЕ ЗЕЉИЋ. ТАKОЂЕ ПРОМОВИСАН ЈЕ И ЧАСОПИС KОЈИ ПРАТИ ОВОГОДИШЊЕ ДИСОВЕ СВЕЧАНОСТИ.
ЗАВРШНИ ПРОГРАМ 62. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА KАДА ЋЕ БИТИ ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЛАУРЕТИМА ЈЕ У ПЕТАK 30. МАЈА.