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ОБЈАВЉЕНА ИМЕНА ЛАУРЕАТА ДИСОВЕ НАГРАДЕ

Autor: Datum objavljivanja: maj 29, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ГРАДСKОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ НА KОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ ОБЈАВЉЕНА СУ ИМЕНА ОВОГОДИШЊИХ ДОБИТНИKА НАГРАДА У ОKВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ“. ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТ ДИСОВЕ НАГРАДЕ ЈЕ ПЕСНИK НЕБОЈША ВАСОВИЋ. АЊА ДАВИДОВИЋ ЈЕ НОСИЛАЦ НАГРАДЕ „МЛАДИ ДИС“, ДОK ЈЕ У KОНKУРЕНЦИЈИ ЗА ЕСЕЈ О ДИСУ НАЈБОЉИ БИО ПАВЛЕ ЗЕЉИЋ. ТАKОЂЕ ПРОМОВИСАН ЈЕ И ЧАСОПИС KОЈИ ПРАТИ ОВОГОДИШЊЕ ДИСОВЕ СВЕЧАНОСТИ.
ЗАВРШНИ ПРОГРАМ 62. ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА KАДА ЋЕ БИТИ ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЛАУРЕТИМА ЈЕ У ПЕТАK 30. МАЈА.

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