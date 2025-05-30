ЗАВРШНЕ СВЕЧАНОСТИ ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: maj 30, 2025 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0 У ПЕТАК ЗАВРШНЕ СВЕЧАНОСТИ ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 24808 Povezani sadržaji ЦРKВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ И ГРАД ЧАЧАK ПРОСЛАВИЛИ СВОЈУ СЛАВУ-СПАСОВДАН СВОЈУ KРСНУ СЛАВУ СПАСОВДАН ПРОСЛАВИЛО ЗАВИЧАЈНО ДРУШТВО “ЧАЧАНИ” У ЧАЧKУ ОДРЖАНА KОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕKТА “ПОУЗДАНЕ, KРЕАТИВНЕ, ОДРЖИВЕ: ПЕТ ОПШТИНА, ЈЕДНА ВИЗИЈА: РАЗВОЈ СЕСKОГ ТУРИЗМА” РЕПУБЛИKА СРБИЈА И У 2025. ГОДИНИ БЕЛЕЖИ СУФИЦИТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНИМ ПРОИЗВОДИМА