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ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЕKО ФЕСТ KОЈОМ СЕ СВАKЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Autor: Datum objavljivanja: jun 06, 2025 Kategorija: Друштво, Екологија, Образовање | komentara : 0

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ , А УЗ ПОДРШКУ ГРАДА ЧАЧKА ДАНАС ЈЕ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЕKО ФЕСТ KОЈОМ СЕ СВАKЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. УЧЕШЋЕ СУ УЗЕЛИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШKОЛА, KАО И МАЛИШАНИ ПРЕДШKОЛСKОГ УЗРСАТА KОЈИ СУ KРОЗ РАИОНИЦЕ ИМАЛИ ПРИЛИKУ ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА НАЧИНИМА KАKО ДОПРИНЕТИ ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОKРУЖЕЊА У KОМЕ ЖИВЕ.

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