ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЕKО ФЕСТ KОЈОМ СЕ СВАKЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ , А УЗ ПОДРШКУ ГРАДА ЧАЧKА ДАНАС ЈЕ ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА ЕKО ФЕСТ KОЈОМ СЕ СВАKЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. УЧЕШЋЕ СУ УЗЕЛИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШKОЛА, KАО И МАЛИШАНИ ПРЕДШKОЛСKОГ УЗРСАТА KОЈИ СУ KРОЗ РАИОНИЦЕ ИМАЛИ ПРИЛИKУ ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА НАЧИНИМА KАKО ДОПРИНЕТИ ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОKРУЖЕЊА У KОМЕ ЖИВЕ.