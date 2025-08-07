ХУМАНИТАРНИ УЛТРАМАРАТОН ДО ХИЛАНДАРА
Александар Kикановић из Лознице, ултрамаратонац и маратонац, не трчи ради славе, новца и медаља, већ је сваки његов корак у хуманитарне сврхе. Иза себе има много таквих акција, а недавно је започео нову, чији је циљ унапређење услова за организовање дечјих кампова у Хиландарском селу у Сијаринској Бањи, којим управља добротворно-образовно удружење манастира Хиландара „Теофил 1198“, са седиштем у Чачку. Kикановић планира да свој подвиг од 920 километара заврши у Хиландару 28. августа, на манастирску славу Велику Госпојину.