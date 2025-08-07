Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » НАЦРТ ЗАКОНА О ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ

НАЦРТ ЗАКОНА О ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Autor: Datum objavljivanja: avgust 07, 2025 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде започело је израду Нацрта закона о храни за животиње, који ће на системски начин уредити ову област, као и ускладити са правним тековинама Европске уније.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25052

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top