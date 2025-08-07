НАЦРТ ЗАКОНА О ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде започело је израду Нацрта закона о храни за животиње, који ће на системски начин уредити ову област, као и ускладити са правним тековинама Европске уније.
