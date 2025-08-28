Предлог Богољуба Kарића званичницима Европске уније
Примите Украјину и Молдавију у Европску унију одмах – зауставите рат и спасите Европу
Поштовани председници и комесари Европске уније,
уважени премијери и председници држава чланица,
Овај предлог је први пут послат 12. јула 2024. године, а сви одговори који су тада стигли били су
израз снажне подршке и захвалности господину Kарићу на визионарским идејама и предлозима које
редовно упућује председницима и званичницима Европске уније, као и државама чланицама.
Управо због те подршке и заједничке бриге за мир, обраћам вам се поново са истим апелом.
Данас, више него икада раније, Европа има историјску шансу – и одговорност – да заустави рат,
заштити своје народе, стабилизује економије и постави темеље за дугорочан мир. То није могуће
без храбрих и одлучних корака.
Зато вас, као грађанин Европе и човек који деценијама гради мостове између народа, позивам
да примите Украјину и Молдавију у пуноправно чланство Европске уније – одмах, без одлагања.
Захтев Русије је потпуно јасан: Украјина не може постати чланица НАТО-а. Такве државе већ
постоје у Европској унији. Ниједан папир нити бирократска препрека не може бити важнија од мира,
живота и стабилности читавог континента.
У прошлости сте то већ показали – Румунија и Бугарска су примљене у ЕУ у тешким временима,
без испуњавања свих услова, али са јасном политичком вољом. Данас је пред вама још већи
изазов – и још већа прилика.
Примањем Украјине и Молдавије, не само да заустављате рат, већ шаљете јасну поруку целом
свету да је Европа јединствена, храбра и суверена, да жели мир са Русијом и најбоље политичкоекономске односе.
Тог тренутка престају да постоје територијална спорења. Тог тренутка свет види да будућност
Украјине и Молдавије није у рату и разарању, већ у миру, сарадњи и развоју. Тог тренутка
Европска унија и Русија постају најјачи политички фактор мира у свету.
Они који тврде да би таква одлука увукла ЕУ у рат – греше. Управо супротно – то је излаз из рата.
То је дипломатски шах-мат онима који желе да рат траје, да Европа троши ресурсе, губи снагу и веру
у своје вредности.
Kо може боље донети мир између Украјине и Русије од вас – ЕУ и Русије, природних суседа?
Нико!
Ми, Европљани, живећемо заједно на овом континенту и након сукоба. Зато вам се и обраћам:
имате свету дужност и историјску одговорност да потпишете мир са Русијом, својим суседима, и
гарантујете безбедност и енергетску сигурност за све. Европска унија треба да покаже лидерство и
каже:
„Примамо вас. Постајете део нас. Заједно градимо будућност мира и развоја.“
Тиме стабилизујете не само овај део света, већ и читаву глобалну политичку и економску сцену – и
Русију, и Украјину, и Европску унију. А мир ће бити трајан јер ће га гарантирати управо Европска
унија и Русија.
Енергетска и економска питања могу се решавати царинским моделима, тржишним механизмима и
билатералним односима. Са Русијом ће се свакако морати радити. Данас, уз Kину, руска економија
бележи велики раст и већ је постала четврта економија на свету, са планом да до 2030. године
постане трећа економска сила на свету. Тамо где постоји интерес – и то је легитимно. Али питање
мира није економско, већ историјско и морално.
Зато вам се обраћам, као визионар, идејни творац и пријатељ мира:
Одлучите сада. Примите Украјину и Молдавију.
Запишите у историју тренутак када је Европа спасила себе и свет.
Таквом одлуком Европска унија стиче нову међународну снагу и самосталност у глобалном
одлучивању.
С поштовањем Богољуб Kарић
О аутору:
Породичан човек.
Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова.
Визионар. Миротворац. Градитељ. Филантроп.
Оснивач БK Тесла. Архитекта новог економског светског поретка.
Председник Међународног комитета „Никола Тесла“.
Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а