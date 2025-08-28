СВЕТСKЕ НАГРАДЕ ЗА ФИЛМОВЕ СТУДЕНАТА РЕЖИЈЕ АKАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ НА ФЕСТИВАЛИМА ТОKОМ ЛЕТА 2025.
После освајања Студентског оскара у Хјустону, као напрестижније светске награде за најбољи студентски филм 2025., која је додељена филму „Пит стоп“, Милутина Филиповића, студента ИВ године режије Академије уметности у Београду, овог лета је у руке младих редитеља отишло још вредних међународних награда.
Филм „Не љути се човече“ Давида Денића, студента ИВ године Филмске и телевизијске режије Академије уметности у Београду, понео је титулу најбоље комедије на престижном Флоренце Аwардс фестивалу у Фиренци. Филм је премијерно приказан на фестивалу „Златни витез“, где је добио диплому за „За висок уметнички приказ моралних идеала и уздизање људске душе у кинематографији“, у категорији студентског и дебитанстог филма.
У глумачкој екипи су Андреј Шепетковски, Љубомир Булајић, Жарко Степанов, Јелица Kовачевић, Млађан Црквењаш, Душан Павић, Ања Радовановић, Марта Kљајић и Стефан Минић.
Бројна екипа студената Академије је реализовала овај филм.
Продуцент: Павле Савичић
Директор фотографије: Богдан Поч
Асистент камере: Антоније Манојловић
Швенкер: Исидора Лазаревић
Помоћник режије: Божина Јеврић
Сниматељи звука: Дамњана Дамњановић и Борис Милевски
Дизајн звука: Дамњана Дамњановић
Монтажа: Анђело Прошевски
Велики успех доживео је и кратки играни филм „ 2 минута“, редитеља Душана Перуничића, дип. редитеља Академије, који је освојио чак четири награде на Филмском фестивалу у Чилеу:
Награду за најбољи филм,
Награду за најбољу споредну женску улогу која је припала дип. глумици Академије Гордани Ђокић,
Похвалу за сценарио и
Похвалу за најбољу мушку улогу која је додељена студенту друге године Глуме Академије уметности, Никосу Михаиловићу.
Филм „Море опсена“ студента режије Станка Пајића у званичној је конкуренцији на Омладинском Филм Фестивалу Сарајево.
Награде младим уметницима нису само подстрек за будуће филмске пројекте, већ и сведочанство које потврђује таленат, креативност и посвећеност новој генерацији филмских стваралаца. Рад, труд и велики снови наших редитеља препознати су, као и много пута до сада, на светској сцени.