У суботу и недељу, 13. и 14. септембра у Горњој Горевници биће одржана 4. Манифестација „Млечни пут“

У суботу и недељу, 13. и 14. септембра у Горњој Горевници биће одржана 4. Манифестација „Млечни пут“. Изложбу, дегустацију и продају сирева, различитих млечних прерађевина пратиће и предавања и панел дискусија на актуелне и занимљиве теме (Мали произвођачи и мали прерађивачи, Kако опстати? Палмино уље и друга биљна уља у сиревима…и друге) на које ће говорити професори са Агрономског факултета из Чачка и пољопривредних школа из Пирота, Пожеге, Свилајнца, као и произвођачи и други заинтерсовани.
Организатори су за посетиоце припремили и богат културно-забавни и спортски програм. Отварање манифестације је у суботу 13. септембра у 15 сати.

