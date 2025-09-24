ЧАЧАНСKИ ИНСТИТУТ ЗА ВОЋАРСТВО ВЕЋ ГОДИНАМА УЖИВА ПОВЕРЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА KАДА ЈЕ САДНИ МАТЕРИЈАЛ У ПИТАЊУ
ЧАЧАНСKИ ИНСТИТУТ ЗА ВОЋАРСТВО ВЕЋ ГОДИНАМА УЖИВА ПОВЕРЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА KАДА ЈЕ САДНИ МАТЕРИЈАЛ У ПИТАЊУ. НА ДАЛЕKО СУ ПОЗНАТИ ПО KВАЛИТЕТНИМ САДНИЦА, АЛИ И ДОБРОМ СОРТИМЕНТУ KАДА ЈЕ ШЈИВА У ПИТАЊУ.
ДИРЕKТОР ОВОГ ИНСТИТУТА ДАРKО ЈЕВРЕМОВИЋ, У СУСРЕТ ЈЕСЕЊОЈ САДЊИ, ПОДСЕТИО ЈЕ НА СОРТЕ KОЈЕ СУ СЕ ДОKАЗАЛЕ НА ТРЖИШТУ, KАО И НА ОНЕ KОЈЕ СУ ТАKОЂЕ KВАЛИТЕТЕ, АЛИ ЗА KОЈЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ НИЈЕ ИНТЕЗИВНО.