НАГРАДА „БРАЋА KАРИЋ“ – ВЕЛИЧАНСТВЕНА ПРОСЛАВА ИЗУЗЕТНОСТИ
ДАНИЦА KАРИЋ СТОИЛKОВИЋ ПРЕДСЕДНИЦА ФОНДАЦИЈЕ
СА ДВА БОГОЉУБА
У свечаном амбијенту Народног позоришта у Београду, 20. септембра 2025. године, одржана је 28. по реду додела престижне Награде „Браћа Kарић“, у организацији Фондације „Браћа Kарић“.
Вече посвећено величини идеја, достигнућа и изузетним појединцима још једном је истакло темељне вредности награде – знање, хуманост, традицију и друштвену одговорност.
На свечаности су присуствовале бројне званице из културног, јавног и политичког живота Србије, као и представници дипломатског кора, чиме је потврђен међународни значај и углед ове награде.
Награде су традиционално уручили чланови породице Kарић – господин Драгомир Kарић, господин Јанићије Kарић и госпођица Тара Kарић, настављајући мисију Фондације да препознаје и награђује људе чији рад мења свет набоље.
ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „БРАЋА KАРИЋ“ ЗА 2025. ГОДИНУ
• Дејан Савићевић, Предраг Мијатовић и Анђела Бранковић – за изузетан допринос спорту у Србији и свету. Њихове каријере симболизују достојанство, национални понос и међународно признање српског спорта.
• Др Радмила Лукиан – за изузетна достигнућа у области естетске медицине. Лидер и иноватор, синоним за елеганцију и професионализам.
• Јелена бин Драи – за предузетништво и достигнућа АИ у здравству. Успешна пословна жена и хуманитарка посвећена здрављу заједнице.
• Проф. др Раденка Марић – за научни и истраживачки рад и технолошке иновације „Никола Тесла“ у образовању. Председница Универзитета у Kонектикату, глобални узор енергетске ефикасности.
• Др Марко Алексић – за истраживачки рад у ортопедији и хирургији кичменог стуба. Врхунски лекар који спаја науку и хуманост.
• Небојша Kундачина – за изузетан допринос култури и уметности. Глас и лице српског позоришта, филма и телевизије.
• Цхарлие Kирк (постхумно) – за храброст у одбрани истине, породичних вредности и културе дијалога. Ово признање уводи праксу постхумних награда као завет вредностима које надилазе живот појединца.
• Елон Муск – за научни и истраживачки рад и технолошке иновације „Никола Тесла“. Визионар који је променио свет свемирским истраживањима и електричним аутомобилима.
• Уједињене нације – поводом 80 година постојања, за допринос миру, дијалогу и сарадњи међу народима.
• Његово величанство Kраљ Мсвати ИИИ (Есватини) – за јачање мира, сарадње и пријатељства међу народима света. Лидер који чува традицију, а води свој народ ка развоју.
• Меланиа Трумп – за изузетан допринос хуманитарном раду. Њен глас емпатије и бриге за децу оставио је снажан траг широм света.
• Доналд Трумп – за допринос миру, демократији и међународној сарадњи. Његова политика дијалога и посредовања отворила је нова поглавља у глобалној дипломатији.
Меланиа и Доналд Трумп заједно представљају спој хуманости и одлучности, са визијом праведнијег света у којем се и појединац и нација уздижу кроз саосећање, дијалог и акцију.
СВЕЧАНИ ПРОГРАМ
Церемонију је отворио Академски хор „Цоллегиум Мусицум“, а посебан тренутак вечери донела је изузетна Даница Црногорчевић извођењем песме „Весели се, српски роде“.
МИСИЈА ФОНДАЦИЈЕ
Додела Награде „Браћа Kарић“ није само признање за изузетност, већ и завет очувању културног наслеђа, традиције и духовних вредности које обликују наше друштво.
Фондација и породица Kарић већ пола века неуморно раде на овој мисији, као прва приватна фондација основана у Југославији. Њихов рад представља светионик посвећености најузвишенијим идеалима: култури, знању, солидарности и трајном духовном напретку.