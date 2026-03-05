Дана Карић (Даница Кариц Стојилковиц), председница Фондације „Браћа Карић“, добитница престижне награде за изузетне напоре у очувању културе, традиције и наслеђа Републике Србије
У Етнографском музеју у Београду, одржан је престижни догађај под називом „Бал Универзалних вредности“, који је организовало Удружење „Унија националног развоја, афирмације и друштвеног дијалога – УНРАД“, поводом годишњице свог рада. Овај догађај је посвећен афирмацији универзалних, породичних, културних и друштвених вредности, као и признању појединаца, институција, локалних самоуправа, компанија и фондација које су својим деловањем допринеле очувању традиције, развоју друштвене кохезије и општем добру.
Једна од добитница престижне награде – „Повеља за очување традиције“ – била је Дана Карић, председница Фондације „Браћа Карић“. Фондација, која је препозната по свом дугогодишњем раду на очувању културне баштине и породичних вредности, има незаобилазан утицај на друштвену заједницу. Породица Карић је позната по свом труду и посвећености породици и очувању традиције.
„Ово признање је за нас велика част, али и подстицај да наставимо да доприносимо очувању традиције и културног идентитета. Фондација ’Браћа Карић’ је институција која траје већ пола века, а њена мисија је да очува вредности које чине основу наше заједнице и нашег народа,“ изјавила је Дана Карић након примања награде.
Ова престижна награда само је још једно од многих признања која су породица Карић и њихова Фондација „Браћа Карић“ добили за дугогодишњи рад на очувању и афирмацији најважнијих вредности које чине темељ друштва. Њихова посвећеност и љубав према традицији, породици и заједници представљају светли пример друштвене одговорности и позитивног утицаја на ширу заједницу, како на националном, тако и на међународном нивоу.
Фондација је остала доследна својој мисији: очувању српске културе, баштине, традиције и породичних вредности, уз снажан фокус на друштвену одговорност и хуманост.
Један од најзначајнијих пројеката Фондације јесу традиционалне „Награде Браћа Карић“, које се сваке године додељују појединцима за изузетан допринос и заслужан успех у Србији и свету. Ове награде представљају признање људима који својим радом, талентом и посвећеношћу доприносе развоју друштва, науке, културе, спорта, уметности, хуманитарног рада и других области од општег значаја.
Хуманитарни рад Фондације посебно је усмерен на помоћ болесној деци и социјално угроженим породицама. Кроз бројне акције, донације и пројекте, Фондација континуирано пружа подршку здравственим установама, појединцима и породицама којима је помоћ најпотребнија, показујући да су солидарност и брига о другима темељ здравог друштва.
Посебно место у раду Фондације заузима очување српског језика, писма и културног идентитета. Неговањем традиције и подстицањем свести о значају културне баштине, Фондација активно доприноси очувању националног идентитета за будуће генерације.
Пола века постојања представља снажан подсетник да су хуманост, породица, култура и заједништво вредности које трају. Фондација „Браћа Карић“ наставља своју мисију са истом енергијом и посвећеношћу – да инспирише, помаже и гради боље друштво у Србији и широм света.