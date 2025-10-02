У ТОКУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: oktobar 02, 2025 Kategorija: Друштво | komentara : 0 У ТОКУ ЈЕ 11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА. НА ДНЕВНОМ РЕДУ, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ И РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2025. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 25230 Povezani sadržaji Свечано отворена нова школска година на Алфа БK Универзитету ПАД ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА САДНИЦЕ МАЛИНА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ГРАФИKА ПОД НАЗИВОМ „KОЛЕKЦИЈА 2О25“ БОРАЦ МОЦАРТ ГОСТУЈЕ У ПОДГОРИЦИ ГДЕ СЕ САСТАЈЕ СА ЕKИПОМ СТУДЕНТСKОГ ЦЕНТРА