Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СЕМЕНУ

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СЕМЕНУ

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 27, 2025 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

Народна скупштина је усвојила више предлога закона, међу којима је и Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља, наведено је у саопштењу Министарства пољопривреде.

Регулатива у овој области није мењана више од четири деценије, због чега је било неопходно њено свеобухватно унапређење.

Министар пољопривреде Драган Гламочић рекао је јуче да Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља који је Народна скупштина Републике Србије усвојила у среду, представља закон о суверенитету Србије у производњи хране

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 25301

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top