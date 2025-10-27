УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СЕМЕНУ
Народна скупштина је усвојила више предлога закона, међу којима је и Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља, наведено је у саопштењу Министарства пољопривреде.
Регулатива у овој области није мењана више од четири деценије, због чега је било неопходно њено свеобухватно унапређење.
Министар пољопривреде Драган Гламочић рекао је јуче да Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља који је Народна скупштина Републике Србије усвојила у среду, представља закон о суверенитету Србије у производњи хране